رحلة موسيقية حالمة في افتتاح «أيام قرطاج»

المصدر: تونس - رويترز

انطلقت الدورة السادسة لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية، الليلة قبل الماضية، بحفل للموسيقار التونسي أمين بوحافة على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة التونسية، وسط تطلعات لأن يتحول المهرجان إلى منصة عالمية للموسيقى البديلة المبتكرة.

وتتنافس في جوائز المهرجان 13 مجموعة موسيقية، منها تسع فرق تونسية، وأربع فرق أجنبية من فلسطين والمغرب وبوركينا فاسو والكاميرون.

وأخذ بوحافة جمهور حفل الافتتاح في رحلة موسيقية حالمة، مزجت بين أنماط مختلفة مثل الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الأعمال الفنية التي ألفها مثل أغاني مسلسلات «طريقي» و«جراند أوتيل» و«ونوس» و«هذا المساء» وفيلم «عيار ناري».

وينظم المهرجان عروضاً موسيقية موازية يقدم أبرزها الفنان فائز علي فائز (باكستان)، وراكيل تافاريس (البرتغال)، وأسماء حمزاوي وفرقة بنات تمبكتو (المغرب)، ونضال اليحياوي (تونس).