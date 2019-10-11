«ذا ماركت».. طعام مجاني للأطفال حتى سن 12 عاماً

المصدر: الامارات اليوم - دبي

يدعو مطعم «ذا ماركت» في هيلتون دبي الحبتور سيتي العائلات لاصطحاب أطفالها والتمتع بعرض جديد يتضمن تقديم مأكولات مجانية للأطفال.

يقدم المطعم اعتباراً من شهر أكتوبر الجاري للأطفال حتى سن 12 عاماً مأكولات في كل من بوفيه العشاء المتوافر خلال أيام الأسبوع والبرنش العائلي الحائز على جوائز «ذا سيتي برنش». ويمكن لطفلين حداً أقصى تناول الطعام مجاناً عن كل شخص بالغ يدفع.

ويشكل «ذا سيتي برنش» المكان المثالي للصغار، حيث تقدم مأكولات من مختلف أنحاء العالم ضمن محطات طهي تتضمن خيارات متنوعة، بما فيها الأطباق الصحية، ويوفر البرنش أكثر من 15 محطة طهي تشمل الباستا، والمأكولات الآسيوية، واللحوم، وغيرها الكثير.

وسيحظى الأطفال بأمتع الأوقات مع وجود منطقة خاصة لهم تحت إشراف فريق العمل تضم ركناً للعب، وصفوف طهي للصغار، وزاوية لمشاهدة الأفلام، بالإضافة إلى أنشطة تشمل الرسم على الوجوه والفنون والحرف اليدوية، إلى جانب طاولات للرسم مناسبة للصغار، ما يتيح للأهل الاسترخاء خلال وقت ما بعد الظهر.

وتقام أمسيات العشاء خلال أيام الأسبوع (ما عدا يوم الأربعاء)، من الساعة 7 حتى 10 مساءً، حيث تقدم في كل ليلة مأكولات من مطبخ عالمي مختلف ما بين الإيطالي والهندي والآسيوي، إضافة إلى المأكولات البحرية.