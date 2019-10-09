نصيحة للرجال: عليكم بـ «عيش الغراب»

المصدر: لندن - د.ب.أ

خلصت دراسة إلى أن الرجال الذين يأكلون المشروم (عيش الغراب) تنخفض لديهم نسبة الإصابة بسرطان البروستاتا.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس، أن دراسة يابانية توصلت إلي أن المشروم مفيد بصورة خاصة لمن هم فوق 50 عاماً، الذين يأكلون الكثير من اللحوم ومنتجات الألبان، والقليل من الخضراوات والفاكهة.

وقالت الدراسة، التي نُشرت في دورية دولية خاصة بالسرطان، إن الذين يأكلون المشروم مرة أو مرتين أسبوعياً تنخفض لديهم فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 8%، وذلك مقارنة بمن لا يأكلون المشروم.

وأشارت إلى أن من يأكلون المشروم ثلاث مرات أو أكثر أسبوعياً، تنخفض لديهم نسبة الإصابة بالمرض بنسبة 17%.

يذكر أن سرطان البروستاتا من أكثر الأمراض شيوعاً التي تصيب الرجال، إذ سجل أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة جديدة عام 2018، كما ترتفع خطورة الإصابة بالمرض مع التقدم في السن.

ومن المتوقع أن يصاب رجل من كل ثمانية رجال ببريطانيا، في المستقبل، بسرطان البروستاتا في مرحلة من حياتهم.

يشار إلى أن المشروم يستخدم بصورة واسعة النطاق في آسيا، من أجل منافعه الغذائية ولأغراض طبية.

وقال المدرس في كلية الصحة العامة بجامعة توهوكو في اليابان، شو زهانج، الذي ترأس الدراسة: «لقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الخلايا الحية أن المشروم يمكنه منع الإصابة بسرطان البروستاتا».

