جلطة في القلب تغيب الفيلة «نعيمة».. صانعة السعادة لـ 36 عاماً

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

بعد أن رسمت الفرح على وجوه الزوار لأكثر من 36 عاماً، ودّعت الفيلة الإفريقية (نعيمة) التي كانت تتمتع بشعبية كبيرة، حديقة حيوان الجيزة الشهيرة، في مصر.

وقال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الدكتور محمد رجائي، إن «نعيمة» كانت آخر فيلة إفريقية في الحديقة، مشيراً في تصريحات لقناة دي إم سي الفضائية، أن الفيلة وصلت إلى الحديقة عام 1983 وكانت في الرابعة من العمر.

وأضاف الدكتور رجائي «حتى يوم السبت كانت (نعيمة) بحالة جيدة جداً، في العرض أمام الجمهور الذي كان يلعب معها، بلا أي مشكلات، ويوم الأحد فوجئ حرّاس الحديقة بأنها نامت على جانبها الأيسر، بسبب آلام شديدة»، لافتاً إلى أنه تمت الاستعانة بكفاءات في جامعة القاهرة وكبار أساتذة الطب البيطري، وأعطيت الفيلة العلاجات اللازمة، ولكنها لم تستجب، ونفقت خلال ساعات قليلة.

ورجح رجائي تعرّض الفيلة لجلطة شديدة في القلب ما أدى إلى نفوقها. وبسؤاله حول خطة توفير فيل بديل في حديقة حيوان الجيزة، قال إن الإدارة ستسعى بالتعاون مع وزارة الزراعة لشراء فيل جديد بدلاً من الفيلة نعيمة.