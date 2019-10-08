فنانون ينعون طلعت زكريا: مع السلامة يا صاحب الروح الخفيفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بمجرد الإعلان عن خبر رحيل الفنان المصري طلعت زكريا، اتشحت حسابات العديد من النجوم المصريين بالحزن، وحرص رفقاء الدرب، وأبناء المهنة على التعبير عن تأثرهم الشديد بوفاة ممثل كوميدي من طراز خاص.

وغرد الفنان صلاح عبدالله : «والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل إرتحت يا طلعت بس أنا تعبان قوي يا خويا.. ومش قادر أضحك زي ما اتفقنا».

وعلى حسابه على تويتر، نشر النجم أحمد السقا صورة بالأبيض والأسود لطلعت زكريا، وكتب: «مع السلامة اخويا وصاحبي.. ربنا يرحمك برحمته».

بينما قال الفنان محمود البزاوي: «مع السلامة يا طلعت.. مع السلامة يا صاحب الروح الخفيفة.. مع السلامة يا طباخ الريس.. مع السلامة يا نصه.. مع السلامة يا اجدع واخف صديق.. هاتوحشنا».

وغيب الموت طلعت زكريا، عن عمر ناهز 59 عاماً، بعد أن نقل إثر تدهور حالته الصحية فجر اليوم إلى أحد المستشفيات في مدينة السادس من أكتوبر.

واشتهر زكريا اشتهر بأدواره في أفلام عدة، من بينها طباخ الريس، وحاحا وتفاحة، وسيد العاطفي، واوعى وشك، وغيرها.

وبينما نعى الفنان عمر متولي، طلعت زكريا، بقوله: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة الفنان الكبير»، كتب الفنان تامر عبدالمنعم: «إلى رحمة الله.. صديقي النجم طلعت زكريا».

فيما قال النجم أمير كرارة، داعياً للراحل: «ربنا يرحمك ويغفر لك حبيبي الغالي»

