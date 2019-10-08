لص في سورية "مهووس" بسرقة السيارات الإيرانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ألقى رجال الشرطة في مدينة حلب السورية القبض على سارق سيارات "مهووس" بالسيارات الإيرانية، والتي بلغ عددها الى حين القبض عليه 50 سيارة.

وأوضح مصدر في قيادة شرطة حلب، أنه تم القبض على السارق وبحوزته أكثر من 13 مفتاحاً لسيارات ايرانية الصنع من نوع سابا، واعترف اللص بأنه مختص بسرقة سيارات ايرانية الصنع لأنها سهلة السرقة ولا تحتاج الى جهد كبير أو فيها وسائل حماية او تنبيهات.

ولم يستبعد أحد الأطباء من اختصاصيي الأمراض النفسية والعقلية، وفقاً لوكالة «سانا» السورية إصابة هذا السارق باضطراب هوس السرقة لطراز معين من السيارات، لكنه بيّن أن من يحدد نوع الاضطراب بشكل قانوني أمام القضاء لجنة ثلاثية أو خماسية تشمل اختصاصيين نفسيين وبطلب من قاضي التحقيق في حال ادعاء السارق أو ذويه إصابته باضطراب نفسي يخفف عنه الجرم.