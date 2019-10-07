«العاصمة العالمية للكتاب» يفتح باب المشاركة في «كم رئةً للبحر»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

احتفاء بتتويج «اليونيسكو» الشارقة بلقب العاصمة العالمية للكتاب 2019، فتح مكتب العاصمة العالمية للكتاب الباب أمام الشباب المبدعين العرب، للمشاركة في إصدار كتاب «أنطولوجيا الشارقة»، الذي يقدم مختارات شعرية وسردية من الأدب العربي المعاصر، تحت عنوان «كم رئةً للبحر»، ويوثق لتجارب أسماء وكتّاب يشكلون ملامح المشهد الثقافي العربي. وتشترط لجنة تحرير «أنطولوجيا الشارقة» على الراغبين في المشاركة أن تكون النصوص المقدمة مكتوبة باللغة العربية الفصحى، وأن يكون الكاتب من مواليد عام 1980 فما بعد، وأن يكون له كتاب واحد منشور على الأقل.

وفي ما يتعلق بآلية المشاركة، فإن على المتقدمين إرسال ملف النصوص الأدبية المقدّمة للمشاركة في الكتاب، إضافة إلى صورة من جواز السفر، ونبذة عن الكاتب تتضمن: مكان المولد وتاريخه، العمل ومكان المعيشة، الإصدارات الأدبية، والجوائز والترشيحات إن وجدت، وصورة شخصيّة مناسبة للنشر ذات جودة عالية. على أن تُرسَل الملفات المطلوبة في رسالة إلكترونية واحدة، تحمل اسم الكاتب الثلاثي وموطنه، في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل، على publications@sharjahwbc.com.

وستُعلن قائمة الأسماء المُشارِكة في الكتاب عبر مختلف منصّات الشارقة، العاصمة العالمية للكتاب، وسُينشَر الكتاب ويتم توزيعه خلال الحفل الختامي لعام الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، الذي يقام في 23 أبريل 2020.

يشار إلى أنه جاء اختيار اللجنة الدولية لعواصم الكتاب العالمية في اليونسكو، الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، تقديراً لدورها في دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة، وانطلقت فعاليات الاحتفال باللقب، في 23 أبريل الماضي، بعرض حمل عنوان «ألف ليلة وليلة.. الفصل الأخير».