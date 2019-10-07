5 عروض إضافية لـ«ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مددت مجموعة برودواي إنترتينمت غروب وأوبرا دبي فترة عرض مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» لخمسة عروض إضافية، بعد الطلب المتزايد على حضور العمل الفني الحائز جوائز عالمية، والذي ينطلق للمرة الأولى في دبي برعاية «دو لايف».

وسيُتاح لعشاق المسرح الموسيقي من خلال العروض الجديدة فرصة مشاهدة الإطلالة الأولى في دبي لواحدة من أشهر المسرحيات الموسيقية، وذلك خلال الفترة من 16 أكتوبر الجاري حتى التاسع من نوفمبر المقبل.

وسيعتلي خشبة مسرح أوبرا دبي خلال عرض «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» 130 مبدعاً من الممثلين وعازفي الأوركسترا وفريق العمل، وسيجسد الممثل الموهوب جوناثان روكسماوث شخصية الطيف، إلى جانب النجمة كلير ليون التي ستؤدي دور البطلة المغنية كريستين داي. ويمتاز العرض بأجواء خاصة ورقصات وأزياء متميزة يفوق عددها 230 زياً من توقيع مصممة الأزياء العالمية الراحلة ماريا بيورنسون. وستشهد خشبة مسرح دبي أوبرا تحولاً خلال مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» مع ما تقدمه من مؤثرات ضوئية عصرية لم يسبق أن استخدمت في المنطقة.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمجموعة برودواي إنترتينمت جروب ليز كوبس: «نفخر بتقديم إنتاجات مسرحية مميزة في 40 دولة حول العالم، ويسرنا أن نعلن عن التمديد الثاني لعرض مسرحية (ذا فانتوم أوف ذا أوبرا) في دبي، ما سيوفر لعشّاق المسرح في المنطقة مجالاً وفرصة أكبر لمشاهدة واحدة من أشهر الروائع الموسيقية لأندرو لويد ويبر وسط أجواء دبي». وأضافت «أنصح عشاق المسرحية أو الراغبين في مشاهدتها للمرة الأولى بأن يضعوا تجربة الانغماس في هذا الإبداع على مسرح أوبرا دبي، ضمن قائمة أبرز التجارب الثقافية التي يأملون خوضها».

وتنسجم العناصر البصرية لمسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» مع الأداء الموسيقي الذي يضم مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية، بما في ذلك «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» و«ثينك أوف مي» و«ميوزك أوف ذا نايت».

يشار إلى أن النسخة الأصلية للمسرحية حققت مبيعات كبيرة حول العالم، إذ بيع منها أكثر من 40 مليون نسخة. كما حظيت بما يزيد على 70 جائزة مسرحية مرموقة، بما في ذلك سبع جوائز «توني» الخاصة بعروض «برودواي» المسرحية وأربع جوائز «أوليفييه» على مسرح «ويست إيند» في لندن.

ليز كوبس:

«يسرنا أن نعلن عن التمديد الثاني لعرض (ذا فانتوم أوف ذا أوبرا) في دبي، ما سيوفر لعشّاق المسرح في المنطقة فرصة أكبر لمشاهدة واحدة من الروائع الموسيقية».

230

زياً من توقيع مصممة الأزياء العالمية الراحلة ماريا بيورنسون يتميز بها العرض.