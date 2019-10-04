9 مصممات إماراتيات يضعن بصمة جديدة في عالم «المجوهرات»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

خطفت إبداعات تسع مصممات إماراتيات أنظار زوار معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في نسخته الخريفية الـ47 الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة ويحظى بدعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة بعد مشاركتهن في الجناح الخاص بالمصممات الإماراتيات الذي تخصصه غرفة الشارقة في المعرض.

وتمكنت الموهوبات الإماراتيات، اللواتي يعرضن أحدث مجموعاتهن المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية، من إبراز إبداعاتهن الحرفية والتسويقية في صناعة وصياغة المجوهرات والأحجار الكريمة، بعد أن مزجن الموهبة وصقلنها بالدراسة، فتمكن من ابتكار تصاميم جديدة في عالم المجوهرات، إذ كان لكل منهن بصمتها الخاصة وبأشكال وألوان تضاهي ما تقدمه أرقى دور المجوهرات.

ووصفت المصممة الإماراتية خديجة السناني معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بأنه منصة مهمة، مشيرة إلى أنها تشارك للمرة الثالثة ضمن منصة المصممات الإماراتيات، إذ لاقت تصاميمها إقبالاً لافتاً، كما حازت معروضاتها المتنوعة من الذهب والتي تبرز التراث الإماراتي بشكل مميز إعجاب الزوار والعارضين المشاركين ضمن الحدث.

وأثنت خديجة بالدعم الذي توفره غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبر تبنيها للمواهب الإماراتية الشابة في عالم تصميم المجوهرات، وإبراز معروضاتهن الفنية ضمن الحدث الذي يعد فرصة حقيقية للاستفادة من الخبرات ولقاء كبار المصممين العالميين الذي يشاركون بالمعرض، معربة عن طموحها لتوسيع نطاق عملها عن طريق المشاركة في مختلف المعارض التي تقام في الدولة أو خارجها، ونقل تجربتها للمصممات الشابات الراغبات في المشاركة في الدورات المقبلة.

بينما ثمنت فاطمة البناي التي تشارك للمرة الأولى ضمن الجناح الخاص بالمصممات الإماراتيات جهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم الإبداع الإماراتي ضمن منصة مميزة لعرض القطع الفنية التي تشمل منتجات الذهب وتصاميم مشغولة من اللؤلؤ.