وفيات السجائر الإلكترونية.. زيادة الحالات «مقلقة للغاية»

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

قالت السلطات الصحية في الولايات المتحدة أمس إن حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في البلاد قد ارتفع إلى 18 حالة في 15 ولاية.

وذكر المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) في بيان لوسائل الإعلام أن متوسط عمر المرضى الذين توفوا كان 50 عاماً، في الفئة العمرية 27-71 عاماً.

وتم الإبلاغ عن 1080 حالة إصابة في الرئة، على الأقل، في 48 ولاية، بزيادة قدرها 275 حالة مقارنة بالأسبوع الماضي.

ووصف مدير المركز، روبرت ريدفيلد، الزيادة في حالات الوفاة بأنها «مقلقة للغاية».

وأضاف: «لسوء الحظ، قد يكون هذا هو قمة جبل الجليد عندما يتعلق الأمر بالتهديد الصحي المتصاعد الذي يفرضه هذا الوباء على الشعب الأميركي، خصوصاً على الشباب والبالغين».

