المجمّع الثقافي يقدم ليلتين من سحر «ألف ليلة وليلة» لمسرح كركلا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استضاف مسرح المجمّع الثقافي، يومي الخميس والجمعة، عرض الباليه الساحر «ألف ليلة وليلة» من تقديم مسرح كركلا العريق، وذلك في أول عروض الأداء بالموسم الافتتاحي للمسرح الجديد، الذي تم افتتاحه في وقت سابق من هذا الشهر.

بدأ عرض «ألف ليلة وليلة» على ألحان وموسيقى شهرزاد، من تأليف الموسيقار نيكولاي ريمسكي كورساكوف، وسلّط الفصل الأول الضوء على عالم الشرق الغامض، وسط أجواء ملكية ودرامية بطلها الملك شهريار، حيث تتصدر مخيلته العاطفة والحب والحقد وتكشف أسرار قصره. وفي الفصل الثاني، انتقل العرض إلى عالم حكايات الماضي، حيث جسّد العرض المسرحي أجواء السوق الشرقية الأصيلة التي تنبض فيها الحياة وتعلو فيها الأصوات وتتجلّى الألوان في أبهى رونقها، وسط صخب التجّار الذين يروجون بضائعهم. وعاد الجزء الأخير من العرض إلى التراث والتقاليد العربية، إلى زمن خان القوافل، ملتقى العابرين من كل حدب وصوب، ليستريحوا من عناء دربهم الطويل. تجدر الإشارة إلى أن مسرح كركلا، الذي يتخذ من بيروت مقراً له، يعد أحد أبرز الفرق المسرحية المرموقة في منطقة الشرق الأوسط، وتم تأسيسه على يد المخرج الفني المايسترو عبدالحليم كركلا، وقد أخرج عرض «ألف ليلة وليلة» إيفان كركلا.

وتواصل مكتبة أبوظبي للأطفال بالمجمّع الثقافي، احتفاءً بافتتاح أبوابها أمام الزوّار، تنظيم معرض «رحلة بين الكلمات»، الذي يركّز على إبراز دور كتب الأشكال المتحركة المجسمة في تعلّم القراءة والكتابة.

كما يستضيف المجمّع الثقافي في القاعة الرئيسة ومساحات الطابق الأرضين حتى 15 ديسمبر المقبل، المعرض الفردي الأول «نجاة مكي: إضاءات». ويتضمن الموسم الافتتاحي للمجمّع الثقافي، أيضاً، أول معرض مجتمعي فني بعنوان «الإهداء: معرض احتفائي بنجاة مكي»، بمشاركة 19 من الفنانين الإماراتيين، ممن تأثروا بفن نجاة مكي ودورها الريادي في تطوير المشهد الفني بدولة الإمارات.