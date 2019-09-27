كيدزانيا.. خيارات ترفيهية واسعة للأطفال

المصدر: الامارات اليوم

افتتحت إدارة ياس مول، أخيراً، مدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية الشهيرة «كيدزانيا»، وهي مدينة تفاعلية مصغرة، تقدم للأطفال فرصة اكتشاف وأداء أكثر من 50 مهنة مختلفة، تنمي لديهم مهارات صنع القرار والعمل الجماعي والابتكار، ضمن بيئة تعليمية آمنة وواقعية، وتتيح كيدزانيا للأطفال المشارَكة في نشاطات ومهن مختلفة، ولعب أدوار المحترفين بما في ذلك الأطباء، ورجال الإطفاء، والطهاة، ورجال الشرطة، وعمّال البناء، وعارضو الأزياء، والممثلون، والفنانون، ومقدمو البرامج الإذاعية وغيرهم، الأمر الذي ينمي قدراتهم ويصقل مواهبهم.

ويقع «فن ووركس»، مركز الألعاب الترفيهية والتعليمية الأول من نوعه في الإمارات، في الطابق الأول من ياس مول، ويقدم للأطفال من كل الأعمار عالماً مثالياً للعب، حيث يوفر للمراهقين متعة التحدي من خلال أحدث ألعاب الفيديو الودية، ويقدم للصغار منطقة لعب كبيرة، وألعاب مغامرات حماسية. ويمكن للأهل تسوّق كل ما يحلو لهم من التشكيلة الواسعة لألعاب الأطفال لجميع الأعمار، والاستفادة من عروض ياس مول للصيف لدى توي ستور.