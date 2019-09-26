«شتاء طنطورة» يعود إلى «العلا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد نجاح موسمه الافتتاحي العام الماضي، يعود مهرجان شتاء طنطورة، مجدداً، للاحتفال بالفنون والثقافة والتراث التاريخ في منطقة العلا التاريخية، بالمملكة العربية السعودية. وستنطلق فعاليات المهرجان في 19 ديسمبر المقبل، بمجموعة من عروض الأداء والتجارب والفعاليات الغنية. وستتواصل الفعاليات حتى السابع من مارس المقبل، بأجواء محافظة العلا التاريخية التي تحتضن «الحجر»، أو ما يعرف «بمدائن صالح»، وهو أول المواقع المسجلة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في السعودية.

ويتضمن برنامج المهرجان عروضاً مميزة من حول العالم تمثل أنماطاً مختلفة، بما في ذلك الفنون الشرقية، والكلاسيكية، والأوبرالية.

وستتضمن فعاليات الموسم الثاني من مهرجان شتاء طنطورة أنشطة لمحبي الفن والثقافة، بالإضافة لهواة المغامرات وعشاق التاريخ والرياضة، بما فيها مهرجان المناطيد، ورحلات الطائرات الكلاسيكية، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل (مُلتقى الفرسان)، وهو ثاني أكبر سباق للقدرة والتحمل على مستوى العالم، وتجارب للطهي تحت النجوم تنظم بإشراف طهاة عالميين حائزين تصنيف درجة ميشلان.