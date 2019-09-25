"وارنر براذرز" أبوظبي تحقق رقماً قياسياً جديداً في غينيس للأرقام القياسية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت عالم وارنر براذرز أبوظبي رقما قياسيا جديدا في غينيس للأرقام القياسية لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء السوبر هيروز، وذلك ضمن فعالية أقيمت في منطقتي غوثام سيتي ووارنر براذرز بلازا كجزء من الاحتفالات بالذكرى السنوية الـ80 لشخصية باتمان.

وحضر الآلاف من مختلف الأعمار للاحتفال بمرور ثمانين عاماً على انطلاق المغامرات الشيقة والمثيرة لشخصية باتمان الشهيرة.

وغصت منطقتا غوثام سيتي ووارنر براذرز بلازا في عالم وارنر براذرز أبوظبي بالضيوف الذين تألقوا برداء شخصية باتمان، حيث عمّت أجواء الاحتفال والمرح مع باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية تضمنت فقرات تفاعلية ولقاءات مع الشخصيات المحبوبة وغيرها من المفاجآت المميزة. وحصل محبو شخصية باتمان على العديد من الهدايا والتذكارات خلال الإحتفال.

وقام باتمان بتحية الضيوف الذين حرصوا على احياء الذكرى السنوية لهذه الشخصية الشهيرة من خلال الاحتفال بتحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء السوبر هيروز. واستكمل الضيوف من العائلات والأصدقاء تجربتهم المميزة من خلال الاستمتاع بأجمل المرافق والألعاب الترفيهية المتنوعة التي تحتضنها عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتعتبر عالم وارنر براذرز أبوظبي إحدى أكبر المدن الترفيهية المغلقة في العالم التي ينتقل فيها الضيوف إلى عالم ساحر من المغامرات والتجارب الفريدة ضمن ست مناطق ترفيهية تشمل "متروبوليس"، "غوثام سيتي"، "كارتون جانكشن"، "بيدروك"، "ديناميت غالتش" و"وارنر براذرز بلازا"، مع أكثر من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً.