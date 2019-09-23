«مقهى النشر»: نراهن على الشباب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد مشاركون في فعاليات معرض «مقهى النشر الإبداعي»، خلال حفل ختام فعاليات دورته الأولى في مدينة الشارقة للنشر، أن الشباب بما يملكونه من مؤهلات وما يحملونه من تطلعات، قادرون على النهوض بقطاع الاستثمار الثقافي عبر الفرص المتاحة التي توفرها الدولة على مستوى صناعة المعرفة والكتاب. وشهد حفل ختام المعرض، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات الاحتفاء بلقب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، تكريم الجهات المشاركة في الحدث، وضمت كلاً من: مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، ومجلس الشارقة للشباب. وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، إن «مسيرة الشارقة الثقافية، والمشروع الذي وضع أساساته صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يؤمنان بأن بناء مشروع حضاري قائم على المعرفة يبدأ من الاستثمار بالأجيال الجديدة، وتبني طاقات الشباب وطموحاتهم، لهذا كان المعرض فرصة للوقوف عند الفرص التي توفرها الإمارة للمستثمرين الشباب في القطاع الثقافي». وأضاف: «يتوزع الجهد الذي تقوده هيئة الشارقة للكتاب على مختلف الركائز التي يقوم عليها العمل الثقافي بصورة عامة، فلا تكتفي بتنظيم ثالث أكبر معرض للكتاب في العالم (معرض الشارقة الدولي للكتاب)، أو حتى إنشاء أول مدينة للنشر في المنطقة، أو غيرها من المبادرات، والفعاليات السنوية، وإنما تستهدف إلى جانب ذلك قطاع الأعمال الثقافي، وتوفر كل ما يلزم للنهوض بصناعته على المستويين المحلي والعربي».

وشهد المعرض، طيلة خمسة أيام، تنظيم باقة من الجلسات الحوارية.