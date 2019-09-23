سلسلة «متاهات» تطل بقصص جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعرض شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي الجزء الثاني من «متاهات» مسلسل الدراما الاجتماعية والرومانسية، «الحب جنون» على قناة أبوظبي.

ويأتي عرض المسلسل المؤلف من مجموعة من القصص ضمن باقة الدورة البرامجية الجديدة لشبكة قنوات أبوظبي.

وتروي سلسلة «متاهات» قصة فادي الذي شغله العمل الدائم والطويل عن الحياة الاجتماعية، ولم تسنح له الفرصة بعد بلقاء شريكة حياته على الرغم من التقدم في عمره، إلى أن تعرف الى الكاتبة كارلا، صاحبة الشخصية المميزة والمفعمة بالحياة، والتي سرعان ما يعجب بها ويناشده جميع من حوله اتخاذ خطوة جديّة في علاقتهما والتقدم للزواج منها.

ويفاجأ فادي بعد أن تقدم بطلب الخطبة لكارلا بالسر الذي كانت تخفيه عليه، فكانت كارلا متزوجة، واتهمها بالغش والكذب، إلا أن كارلا تشرح له قصة زواجها التي باتت شكلية، وأنها توصلت مع زوجها الحالي ودائم السفر للانفصال عنه، إلا أنهما يقرران تأجيل الموضوع بسبب وضع والده الصحي. وتشارك في العمل نخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين، من بينهم أسعد رشدان، ونوال كامل، وسنتيا خليفة، وهو من تأليف سلام كسيري، ومن إخراج مروان بركات.