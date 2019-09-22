ويكبولد يطرح إشكاليات العصر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أخذ المصور العالمي غابرييل ويكبولد زوار المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر 2019 في رحلة بصرية تطغى عليها رؤيته الفلسفية حول علاقة الإنسان بمحيطه، حيث نجح خلال جلسة حملت عنوان «دلالات جديدة للتصوير المعاصر» في تحويل سؤال الهوية الإنسانية إلى مشروع تجريبي يطرح إشكاليات علاقة الإنسان المعاصر بالطبيعة والتحولات التي يحدثها الزمن على الوجوه.

وفي مجموعته التي حملت عنوان «سذاجة» قدم ويكبولد مجموعة من الصور التي تعالج مفهوم علاقة الإنسان بالطبيعة، حيث تضمنت الصور لقطات متنوعة لوجوه يوحدها اللون الأبيض وتزين كلاً منها قطعة من خيرات الأرض كالفاكهة والخضار.

وفي مجموعة أخرى بعنوان «من دون عيوب» قدم ويكبولد موقفه المعارض لمحاولات تجميل صور البورتريه بغرض محو أثر الشيخوخة أو عيوب في الوجوه، بما يعكس الهوس بالجمال الخارق وخوف الإنسان المعاصر من التقدم في العمر.