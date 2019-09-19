جهاز «الرجل العنكبوت».. بديل للمسدسات الصاعقة

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

تقوّم إدارات الشرطة في أنحاء الولايات المتحدة بتجربة جهاز يطلق رباطاً يشبه «الرجل العنكبوت» على المشتبه فيهم لشل حركتهم، وذلك بعد وفاة 49 شخصاً العام الماضي نتيجة استخدام المسدسات الصاعقة ضدهم.

ويطلق الجهاز، المسمى «بولاراب»، رباطاً طوله 2.4 متر ويثبت بطرفه كرة ليلتف حول ساقي المشتبه فيه ومن ثم منعه من الهرب. ويعمل الجهاز على مسافة تراوح بين ثلاثة و7.6 أمتار.

وقال رئيس شركة «راب إندستريز» مصنعة الجهاز، توم سميث: «سواء أكانت الوسيلة مسدساً صاعقاً أو رذاذ الفلفل أو الهراوة.. فإن ثمة فجوة أوجدتها المحاكم بطلب استخدام مستوى أعلى من القوة في الوقت المناسب».

وأضاف «يسد هذا الجهاز بصورة كاملة تلك الفجوة، إذ يمنح الضباط خياراً آخر لاستخدامه قبل استخدام مستوى عالٍ من القوة لإنهاء أي محادثة بشكل آمن جداً».

وأشار سميث إلى أن «بولاراب» أكبر بقليل من الهاتف المحمول وهو مصمم كي يتم وضعه بسهولة في حزام ضباط الشرطة، وتصل سرعة الرباط الذي يطلقه الجهاز إلى نحو 200 متر في الثانية «ولذلك لن تروه».

وقال سميث إنه شرح فكرة عمل الجهاز لعشرات من إدارات الشرطة في الولايات المتحدة وأيضاً في أستراليا ونيوزيلندا.