«تطوير» تطلق الدورة الثانية من «مهارات»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الدورة الثانية من برنامج مهارات، الذي يهدف إلى تدريب الشباب على كيفية إبراز أعمالهم، والتعبير عن أفكارهم.

وقالت عضو مجلس أمناء المؤسسة، ريم بن كرم، إن المهارات غير التقليدية الجديدة، ترتقي بالعمل وثقافته، وتحفز على الإبداع والابتكار، مشيرة إلى أن تلك المهارات أصبحت جزءاً أصيلاً من متطلبات نجاح المؤسسات والمنظمات والشركات، على حد سواء.

وأكدت أن برنامج مهارات يدعم الرؤية المشتركة بين مؤسسات الإمارة، والمتمثلة في بناء مجتمع تنافسي أساسه الموارد البشرية المؤهلة والمجهزة بمهارات الاستجابة لتحديات الأسواق ومتغيرات الوظائف. وأضافت بن كرم أن مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات – تطوير، تسعى لإحداث نقلة نوعية في بناء قدرات الشباب، من خلال إطلاق برامج تهتم بتنمية مهاراتهم وتوسيع معارفهم ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم المهني، بما ينسجم مع توجهات الإمارة ورؤيتها الاستراتيجية بتفعيل دور الشباب في مختلف قطاعات الحياة العملية، وتعزيز دورهم في بناء المجتمع ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وتابعت: «حرصت المؤسسة، أثناء تصميم البرنامج، على أن يضيف للمشاركين الكثير من المهارات الفردية، مثل قوة ودقة التعبير عن الرأي والفكرة، وسهولة التواصل مع الآخر، ليستطيعوا نقل وجهة نظرهم إلى العالم، وإتقان مهارات الحوار والتفاوض والتأثير».

ويهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من التعبير عن آرائهم وشرح أفكارهم، ومساعدتهم على كيفية إبراز أعمالهم، وتقديم العلامة التجارية الخاصة بهم إلى الجمهور المستهدف، إما بشكل مباشر أو على منصات التواصل الاجتماعي.

من جهتها، قالت مدربة البرنامج، آنا روبرتس، إن «الدورة الثانية من برنامج مهارات تتناول موضوع الاتصال وفق منهج شامل، وتصحيح النظرة الخاطئة حول اقتصار مهارات الاتصال على فن الإلقاء والمخاطبة فقط، بل سنعمل على تمكين المشاركين من اكتشاف قدراتهم وفهم أنفسهم بطريقة أفضل، بما يسهم في تعزيز ثقتهم بذاتهم، وتنمية مهارات التواصل مع محيطهم بكفاءة وفاعلية».

وأضافت «سنعمل، خلال الأشهر المقبلة، على تدريب المشاركين على تحديد المهارات التي يرغبون باكتسابها وخطط التطوير المهني الملائمة لكل منهم، إلى جانب تعليمهم أساليب عرض خدماتهم وأعمالهم سواء بشكل مباشر أو عبر المنصات الرقمية، كما يتضمن برنامج الدورة جلسات خاصة لتعريف المشاركين بمهارات القرن الـ21، مثل تسويق الذات وفنّ الخطابة والتدريب الإعلامي».

ويستند برنامج مهارات، الذي يستهدف الشباب ممن لا تقل أعمارهم عن 20 عاماً، إلى ثلاثة محاور، هي: فن الخطابة، وفن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والقدرة على تقديم العلامة التجارية إلى الجمهور المستهدف.