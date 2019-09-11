عشاق «باتمان» على موعد مع «غينيس» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفالاً بالذكرى اﻟ80 لشخصية «باتمان» الشهيرة، تستعد عالم وارنر براذرز أبوظبي لتنظيم فعالية خاصة لمحاولة تحقيق رقم قياسي جديد في غينيس للأرقام القياسية لأكبر تجمع لأشخاص يرتدون رداء «السوبر هيروز».

ودعت المدينة الترفيهية محبي شخصية باتمان من مختلف الأعمار للمشاركة في الاحتفالية التي ستنظم في منطقتي غوثام سيتي ووارنر براذرز بلازا، في 21 الجاري.

وخلال الفعالية، سيحظى الضيوف بباقة من الأنشطة الترفيهية بمشاركة شخصية باتمان، وغيرها من المفاجآت.

