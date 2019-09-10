مرض غامض ينتشر بين الكلاب في النرويج

المصدر: أوسلو - د.ب.أ

نفق أكثر من 25 كلباً في النرويج، بسبب عدوى غامضة في الأمعاء.

وقال أسله هاوكاس، من المعهد البيطري في العاصمة أوسلو اليوم، إن جميع الكلاب التي نفقت كانت تعاني من قيء مفاجئ وإسهال مصحوب بالدم «وظهرت عليها الأعراض نفسها، ولكننا لا ندري ما إذا كانت قد ماتت بالمرض نفسه».

ويعكف الأطباء البيطريون على البحث عن سبب المرض، ولكن دون جدوى حتى الآن.

ووقعت معظم حالات نفوق الكلاب في أوسلو والمناطق المحيطة بها. ولكن مناطق أخرى سجلت أيضا حالات مرضية بالأعراض نفشها.

ولم يمت جميع الكلاب بعدوى في الأمعاء حسب هاوكاس التي أضافت: «لذلك فإننا نعتقد بأن هناك أكثر من 100 كلب مصاب».

وأهاب المسؤولون المعنيون بجميع ملاك الكلاب تجنب احتكاك كلابهم بكلاب أخرى.

وألغيت الكثير من الفعاليات في أوسلو، كان سيشارك فيها كلاب.