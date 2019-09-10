تاكسي طائر ينطلق من مطار دولي للمرة الأولى

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

حطّم تاكسي طائر الرقم القياسي في الإقلاع العمودي الأول من مطار دولي، وطار في المجال الجوي مع العديد من الطائرات التجارية القريبة.

وأقلعت الطائرة «فولوكبتر 2 إكس» متعددة المحركات من تصميم شركة «فولوكبتر» الألمانية الناشئة من مطار هلسنكي الدولي يوم الخميس الماضي. وما يميز هذه الرحلة بالذات هو تكاملها مع أنظمة الحركة الجوية في المطار ونظام إدارة حركة الطائرات دون طيار.

وورد في البيان الصحافي من الشركة المنتجة «أظهرت هذه التجربة الكيفية التي تعمل وفقها أنظمة الحركة الجوية وإدارة حركة الطائرات دون طيار جنباً إلى جنب مع تاكسي طائر آمن وفعّال في المناطق الحضرية، من ضمنها المطارات».

ويأتي هذا بعد أن كشفت شركة فولوكبتر عن تصميمها الجديد للطائرات التجارية في وقت سابق من الشهر الجاري، وأطلق على هذا التصميم اسم «فولو سيتي». وتمتاز السيارة الطائرة باحتوائها على 18 محركاً مدهشاً مع مثبتات إضافية تمكن الطائرة من نقل راكبين، بالإضافة إلى أمتعتهما المحمولة باليد، بسرعة تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة. وستستعرض الشركة الناشئة أيضاً منشأة هبوط في سنغافورة قبل نهاية هذا العام.

18

محركاً مدهشاً مع مثبتات إضافية.