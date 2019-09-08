بنصيحة الأطباء.. سوسن بدر تغيب عن «الجونة السينمائي»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

اعتذرت الفنانة المصرية سوسن بدر عن المشاركة في تحكيم مهرجان الجونة السينمائي، بسبب إجرائها لجراحة في الركبة.

ونشرت سوسن بدر بياناً في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، أكدت فيه أنها لن تتمكن من حضور المهرجان، بسبب جراحة دقيقة في مفصل الركبة، مشيرة إلى أن تقارير الأطباء «نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة».

وأضافت: «يؤسفني إعلان اعتذاري عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة مع كل شكري وأمنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق».

يشار إلى أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة ستنطلق في 17 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 27 من الشهر نفسه في المنتجع المصري على ساحل البحر الأحمر.