4 عدسات مخضرمة في ضيافة «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يجمع المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) 2019، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الفترة من 19-22 سبتمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة، نخبة من المصورين العالميين.

ومن بين أبرز المشاركين في المهرجان أربعة من كبار محترفي التصوير المخضرمين على مستوى العالم، وهم: ستيفن ويلكس، وفرانس لانتنج، وغابرييل ويكبولد، وويل بورارد لوكاس، وتُعرض أعمالهم للمرة الأولى في إمارة الشارقة بمعارض ضمن المهرجان.

ويفتح المهرجان نافذة لعشّاق فنون التصوير في الإمارات، للتعرف الى الأعمال العالمية التي صاغتها عدساتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لحضور مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي يشارك فيها نجوم فن التصوير تفاصيل مسيرتهم الفنية والمهنية، ويكشفون التقنيات الصحيحة التي اعتمدوها لالتقاط الصور.

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي: «تحلّ على المهرجان سنوياً نخبة من كبار المصورين العرب والعالميين، من أسماء أسهمت في تأسيس مراحل جديدة في مجال التصوير الضوئي من خلال ما امتلكته من خبرات وتجارب مميزة، رسّخت أهمية الصورة كبوابة للتواصل بين المجتمعات على اختلافها، وكرّست مكانتها كراصد لجماليات الطبيعة وتشابكات المشاعر الإنسانية، لهذا حرصنا على توفير الفرصة للجمهور في المنطقة ليطلع على تلك التجارب عن كثب ويتعرف إليها».

وهنا إطلالة على المصورين الأربعة.