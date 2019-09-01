المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

زي

أفاد أولياء أمور بأن مدارس خاصة رفضت تسليم أبنائهم الزي المدرسي، إلا بعد تسديد الدفعة الأولى من الأقساط المدرسية، وإيداع جميع الشيكات للدفعات المقبلة، على الرغم من دفعهم رسوم التسجيل السنوية.

سباحة

تساءل أحد سكان عجمان عن آلية الرقابة الصحية على المسابح الخاصة في النوادي الرياضية، التي يتم فيها تدريب الأطفال على السباحة، من حيث نظافتها، والفترات المناسبة لتغيير مياهها، حفاظاً على سلامة الأطفال.

جرذان

شاهد قراء يسكنون في بناية مجاورة لقناة القصباء في الشارقة، مجموعة كبيرة من الجرذان تنتشر حول حاويات القمامة، خصوصاً في الليل، مطالبين الجهات المعنية بالقضاء عليها، لاسيما أنها تنقل العديد من الأمراض.

ازدحام

شهدت مدارس في أبوظبي ازدحاماً شديداً من أولياء الأمور لدفع مصروفات العام الدراسي الجديد، والحصول على الكتب والزي المدرسي، إذ تعين عليهم الانتظار لفترة تزيد على الساعتين للدفع.

مواقف

دعا متسوقون يرتادون المركز التجاري الجديد «سوق إكسترا» الواقع في واحة دبي للسيليكون، إلى تعديل قيمة رسوم استخدام المواقف، إذ لا تتعدى الفترة المجانية ساعة واحدة، وهي فترة لا تكفي للانتهاء من التسوق، خصوصاً للعائلات.

تنويه

نوّه مرتادون لمركز التسوق «مردف سيتي سنتر» بالتوسعات الجديدة التي نفذها في المواقف العليا، الأمر الذي أسهم في تنظيم حركة سير المركبات، وسهولة الحصول على موقف، خصوصاً خلال نهاية الأسبوع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com