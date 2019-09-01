رحاب منصور: الإماراتيات يتخيّرن وجهات مهمة حول العالم

المصدر: حياة الحرزي - دبي

أكدت مدير عام برنامج «رحلتي»، رحاب منصور، أن المسافر الإماراتي بشكل خاص، يبحث عن اختيار تجربة سفر مميزة بكل المقاييس، ومصممة بدقة في جميع تفاصيلها، مشيرة إلى تنامي سفر الفتيات المواطنات إلى العديد من الوجهات السياحية المهمة حول العالم.

وقالت إن البرنامج الذي أطلقته «دناتا للسفريات»، في مارس الماضي، ليكرس رؤية مبتكرة للسفر والترفيه، حقق النجاح المتوقع، بفضل قدرته على تقديم خدمات استثنائية مصممة «حسب الطلب»، لتتناسب مع متطلبات الإماراتيين الراغبين في تفعيل تجارب السفر والرفاهية، حسب معايير منتقاة بعناية فائقة من قبل فريق إماراتي متخصص في السفر والسياحة وخدمات الضيافة حول العالم.

وأضافت منصور، لـ«الإمارات اليوم»، أن «البرنامج يهدف إلى تحقيق هدف سام وهو تكريس تجارب استثنائية، إذ تتعدد الخيارات، لتشمل باقة خيار العطلات الرومانسية الخاصة بالعروسين في شهر العسل، التي تضاف إلى تجارب التسوّق والاستمتاع بأهم وأكثر الأماكن جاذبية حول العالم، علاوة على تجارب البحث عن أماكن مفضلة لاكتشاف ثقافة الطعام وأشهرعادات الأكل لدى شعوب العالم، ترافقه خيارات المغامرة وشغف الاستكشافات كالسفاري إلى كينيا، ومن ثم أضواء القطب الشمالي العاكسة وزهور الكرز في اليابان.. وهذه بعض تجارب السفر التي تقدمها رحلتي».

استجابة لرغبة

وأكدت مدير «رحلتي» أن الفكرة الأساسية للبرنامج انطلقت من تفهم مجموعة الإمارات و«دناتا» لرغبة كثيرين من المسافرين المواطنين في اختيار تجربة سفر مميزة بكل المقاييس، تصمم بدقة لا متناهية «وفقاً لرغابتهم الخاصة واحتياجاتهم المفصلة، سواء المتعلقة منها باختيار وجهات السفر، أو نوعية الفنادق المناسبة، أو حتى التفاصيل اليومية الأخرى المتعلقة بالمواصلات، وبقية الخدمات الفندقية الخاصة بإقامتهم، وذلك وفق باقات خاصة توفر أعلى درجات الرفاهية، وتطرح خيارات واسعة ترضي أذواقهم وميولهم المتنوّعة في هذا المجال».

وأوضحت أن باقات «رحلتي» تطرح لمشتركيها تجربة سفر استثنائية ترضي التوقعات، تعززها قائمة طويلة من الخيارات الواسعة التي يساعدهم على اختيار تفاصيلها مدير علاقات يختص بمتابعة كل شؤون الرحلة من حجز التذاكر إلى اقتراح الفنادق المختارة، مروراً بمتابعة الأمور المتعلقة بتغيير بعض تفاصيل الرحلة، أو إدماج باقة من الخدمات الإضافية التي تضمن راحة المسافر الإماراتي، وتستجيب لمختلف متطلبات إقامته وتحركاته في البلد المختار، دون عناء أو تكلف.

رفاهية

وذكرت منصور أن «رحلتي» يهتم بكل مسافر، مع الأخذ في الحسبان الباقات المخصصة للعائلات الإماراتية الكبيرة والصغيرة على حد سواء، إضافة إلى تقديم اقتراحات وبرامج سفر مخصصة لفئة الشباب المواطن، التي تضاف إلى برامج منوّعة من الرحلات الفردية المصممة لكل شخص على حدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى تنامي سفر الفتيات المواطنات إلى العديد من الوجهات السياحية المهمة حول العالم، وازدياد الطلب عليها، ما دفع القائمين على البرنامج إلى إدماج هذه الفئة، ومن ثم الاستجابة لكل شرائح الإماراتيين الباحثين عن تجارب سفر «لا تنسى».

وتابعت: «سعدنا كثيراً بقيام كثيرين من الإماراتيين المسافرين على (رحلتي) بنشر صور الرحلة وتفاصيلها والإشارة إلى البرنامج عبر (هاشتاغ) خاص لصفحتنا على (إنستغرام)».

باقات خاصة

وأفادت مدير «رحلتي» بأن «دناتا» تمتلك قاعدة بيانات واتفاقات مع أكثر من 50 ألف فندق حول العالم، ما أتاح للشركة إمكانية تصميم برامج سفر متنوّعة وخدمات سفر شاملة على مدار العام، تتيح لجميع المسافرين التمتع بباقات متكاملة من الخدمات.

وأكملت: «في برنامج (رحلتي) نقدم للمواطنين عرضين مع كل باقة، الأول يشمل أسعار تذاكر السفر والفندق والمواصلات، والثاني جدول السفر اليومي المقترح للأماكن والوجهات التي يمكن الاستمتاع بها أثناء الرحلة، ويميل معظم عملائنا من المسافرين غالباً إلى اختيار العرض الثاني، لما يتضمنه من مزايا وخيارات تستجيب لطموحاتهم، وتوفر لهم أعلى درجات الأمان والرفاهية».

وعن صدى الفكرة، ومدى تقبل المواطنين لها وتفاعلهم معها، أكدت منصور أن متابعي برنامج «رحلتي» على «إنستغرام» قد تجاوز 15 ألف متابع فعلي: «ونحرص دائماً على نشر صور معظم الرحلات والأماكن التي زارها عملاؤنا على مدار العام، كما نطمح إلى أن يشاركنا روّاد السفر تجاربهم وآراءهم، التي نسعى من خلالها إلى الارتقاء بخدماتنا، وتحقيق معادلة السفر والرفاهية والميزانيات المعقولة».

تقارب عادات

أشارت رحاب منصور إلى تقارب عادات السفر وتشابهها بين سكان منطقة الخليج العربي بشكل عام، سواء في الجزء المتعلق بوجهات السفر، أو نوعية الفنادق التي تميل في معظمها إلى الفئة الفارهة، ما دفع القائمين على البرنامج إلى التفكير في توسيع آفاق نجاحه، ليشمل خلال الفترة المقبلة باقة متكاملة من خدمات السفر والسياحة الخاصة بالمملكة العربية السعودية ودول خليجية.

«نطمح إلى أن يشاركنا روّاد السفر تجاربهم وآراءهم، التي نسعى من خلالها إلى الارتقاء بخدماتنا».

«البرنامج يهدف إلى تحقيق هدف سام وهو تكريس تجارب استثنائية».