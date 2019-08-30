فيفي عبده تفتتح «صالونها» بـ «ليه الراجل مبيلاقيش راحته في البيت»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة فيفي عبده عن إطلاقها صالوناً نقاشياً، يعنى بموضوعات اجتماعية.

وكشفت الفنانة المصرية، عن مبادرة الصالون عبر حسابها على موقع «إنستغرام» أمس، مشيرة خلال فيديو قصير نشرته من على الساحل الشمالي في مصر إلى أن «الصالون» سيفتتح نقاشاته بموضوع: «ليه الراجل مبيلاقيش راحته في البيت».

وقالت «فيه مشكله جامده جداً لازم نتناقش، وهي ليه الراجل مبيلاقيش راحته في البيت، وبيلاقيها بره، تفتكروا المشكلة عند مين؟ عندك؟ عنده؟.. رأي نجلس سوا ونرى للمشكلة». ودعت متابعيها إلى متابعة صالونها.

من ناحيتهم، انقسم متابعو الفنانة على «إنستغرام»، ما بين معجب بالمبادرة، ومنتقد لها، لتنهال التعليقات على حساب فيفي.

يشار إلى أن أكثر من من خمسة ملايين يتابعون حساب الفنانة على «إنستغرام».

