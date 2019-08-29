مواطن من أصحاب الهمم يصمم غلاف دليل «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتضمن غلاف عدد شهر سبتمبر من دليل «طيران الإمارات» لنظام الترفيه الجوي عملاً فنياً، من إبداع الفنان الإماراتي عبدالله لطفي، عضو استوديو «مواهب بيوتيفول بيبول» لأصحاب الهمم. وعمل عبدالله بالتعاون مع فريق «طيران الإمارات» لتصميم غلاف المجلة، الذي يمثل ركاباً على الطائرة يشاهدون قنوات مختلفة على شاشات نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي (ice) الحائز جوائز عالمية.

وأعرب نائب رئيس قسم تجربة العملاء في «طيران الإمارات»، باتريك برانيللي، عن ارتياحه للتعاون مع عبدالله، قائلاً: «لقد قدمت له رسماً بسيطاً على اللوح لشرح تصورنا في تصميم الغلاف، واستطاع عبدالله تفهّم ما تطلعنا إليه، وتحويل هذا المخطط الأولي إلى عمل فني نال إعجابنا، ونحن سعداء للغاية بالنتيجة النهائية».

ودأب عبدالله لطفي على تطوير أسلوبه الفني طوال الأعوام الثمانية الماضية، وينبع شغفه بالفن من اهتمامه المدهش بالتفاصيل، ونظرته إلى العالم وروح الدعابة التي يتمتع بها. وانطلاقاً من حالته كفنان يعيش التوحّد، يرى عبدالله ويفسر العالم بطريقة فريدة وغير تقليدية، حيث تتميز رسومه باللونين الأسود والأبيض بنظرة مبالغ فيها، وبروح الدعابة عن الحياة اليومية في مجتمع الإمارات.

وعلى الرغم من صغر سنه، إلا أن عبدالله فنان بارع كان لديه معرض فردي تم بيع معروضاته بالكامل، وقدّم ورش عمل ورسومات سريعة في فعاليات المدارس والشركات. كما أنجز مشروعات عدة لفنادق وبنوك، بالإضافة إلى معرض خاص في مطار دبي الدولي، وأنجز عبدالله رسوم كتاب تلوين للأطفال، بتكليف من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن العاصمة.