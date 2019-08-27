من أزعج نانسي عجرم.. حتى غرّدت بغموض؟

المصدر: متابعة - ديانا أيوب

في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»؛ أثارت الفنانة نانسي عجرم، الجدل، وفضول كثيرين من المتابعين، لمعرفة من تقصد النجمة اللبنانية.

وكتبت نانسي: «أكثر ما يثير صمتي في وقتنا هذا، هو نفاق البعض والمثالية التي يصطنعونها».

وطرحت التغريدة تساؤلات حول المقصود (شخصية أم جهة)، وفيما لو كانت فنية أم سياسية، إذ عرفت نانسي بابتعادها عن إبداء أي آراء سياسية أو حتى فنية تتعلق بزملائها في الوسط، فهي من اللواتي لم تبرز لهن خلافات مع رفاق الدرب. كما يعرف عنها عدم تسجيل مواقف تجاه الأزمات الحاصلة في بلدها أو في الوطن العربي.

وما أثار الجدل حول التغريدة الغامضة هو عرض الفنانة فيديو في مطار بيروت احتجاجاً على الفوضى وطول وقت الانتظار في العاصمة اللبنانية في شهر يوليو الماضي، إذ كانت المرة الأولى التي تسجل فيها موقفاً صريحاً تجاه أزمة يعيشها بلدها.

وتفاعل جمهور نانسي مع التغريدة الأخيرة الغامضة، وحصدت آلاف التعليقات التي أكدت صحة كلامها بأن النفاق من أسوأ الصفات، كما أن البعض ذهب للتساؤل حول هوية الشخص الذي أزعجها لتكتب ما كتبته.