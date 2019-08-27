تاكسي طائر يحلّق بـ 18 مروحية

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

كشفت الشركة الألمانية الناشئة «فولوكوبتر» عن طائرة تتمتع بتصميم فريد، بهدف استخدامها كأول تاكسي طائر في العالم.

وأعلنت الشركة أن طائرتها «فولوسيتي» عمودية الإقلاع والهبوط، وتمتاز بحجرتها الأنيقة ذات اللونين الأبيض والأسود، وتكفي لراكبين وأمتعتهما. وتعتمد في طيرانها على مراوحها الـ18 التي ترتكز على دعامات انسيابية الشكل، فضلاً عن جهاز توازن لتحقيق استقرار أفضل خلال التحليق.

ووفقاً للشركة، تحلق «فولوسيتي» بسرعة تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة، وتسافر 35 كيلومتراً بالطاقة التي يوفرها الشحن الكامل لبطارياتها. وعلى الرغم من مداها القصير نسبياً إلا أنه كافٍ لإيصال الركاب إلى وجهاتهم داخل المدن.

وعلاوة على تصميمها وإمكاناتها، تستوفي «فولوسيتي» معايير السلامة المحلية، أي إنها قادرة على خدمة العملاء بصورة قانونية.

من جهته، قال المدير التنفيذي في «فولوكوبتر» فلوريان رويتر: «لقد صممت (فولوسيتي) بعناية لتلبية احتياجات النقل الجوي داخل المدن، وتضمن جميع اشتراطات معيار (إس سي - في تي أو إل) التي أقرته وكالة سلامة الطيران الأوروبية في يوليو 2019».

وتخطط «فولوكوبتر» حالياً لإعداد بنية تحتية مناسبة لخدمات التكاسي الطائر التجارية، ويشمل ذلك إنشاء مطارات للطائرات عمودية الإقلاع والهبوط. وإن كنتم متشوقين لمشاهدة «فولوسيتي» في السماء، فانتظروا حتى نهاية الربع الأخير من العام الجاري، إذ أعلنت الشركة أنها ستقدم عرضاً جوياً لها في سنغافورة.

110

كيلومترات في الساعة سرعة التاكسي الطائر.