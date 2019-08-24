«هاسبرو» تضع لها قدماً في صناعة الترفيه

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

وافقت شركة هاسبرو لصناعة ألعاب الأطفال على الاستحواذ على شركة «إنترتنمنت وان» لإنتاج الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية نظير أربعة مليارات دولار، بحيث تضع لنفسها موطئ قدم في صناعة الترفيه داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه هي أكبر صفقة استحواذ تبرمها شركة هاسبرو على الإطلاق.

وقال المحلل في مؤسسة «جابيلي أند كوم»، جون تينكر، إن هذه الصفقة «ستنقل هاسبرو إلى مستوى آخر في مجال الأعمال».

وذكرت بلومبرغ أن هذه الصفقة تمثل توسعاً كبيراً لشركة هاسبرو في مجال صناعة الإعلام، إذ ستفسح المجال أمام شركة ألعاب الأطفال للاستفادة من إمكانات الإنتاج التلفزيوني الخاصة بشركة إنترتنمنت وان، بما في ذلك أفلام الرسوم المتحركة والمسلسلات.