استعدوا للحركة.. سراويل تجعل الركض سهلاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق باحثو معهد ويس في جامعة هارفارد إنجازاً جديداً بتطوير سراويل روبوتية قصيرة سهلة الارتداء لتدعم المشي والركض، وتجعلهما أسهل. وتختلف السراويل الأنيقة عن الهياكل الخارجية التي تسمى بي 5000، حسب مرصد المستقبل في دبي.

ويعمل باحثو «هارفارد» على تطوير الخوارزميات المستخدمة في إنتاج السراويل منذ بداية العام الماضي كجزء من بحث طويل منذ أعوام عدة.

وترصد السراويل حركة مرتديها، وتحدد سرعتها باستخدام حاسوب مدمج، وتمنح الساق دفعة بسيطة باستخدام مشغل ميكانيكي مثبت بين خصر الشخص وفخذه.

ويؤدي المشغل وظيفة مشابهة للعضلات، ما يسهل الحركة. وأوضحت الاختبارات أن السراويل تقلل الطاقة اللازمة للمشي بـ9.3% والركض بـ4%.