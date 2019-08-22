متسابقون من 11 دولة في بطولة العالم للجيتار

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

يستعد متسابقون من 11 دولة، من بينها كندا واليابان وتايلاند والدولة المضيفة فنلندا، لنهائيات بطولة العالم للجيتار الهوائي، طبقاً لما ذكره منظمون أمس.

وتسعى اليابانية، نانامي ناجورا، التي تستخدم اسم المرحلة «سبعة بحار»، للدفاع عن لقبها العالمي في الحدث السنوي في مدينة «أولو» شمال فنلندا. وسيشارك تسعة من أبطال أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وآيسلندا واليابان وتايلاند والولايات المتحدة أيضاً في النهائيات التي تُقام غداً.

ومن بين الوجوه المألوفة، الألماني باتريك «إيرفولف» كولك، الذي حصل على المركز الثاني في عام 2017. وسيحصل الفائز على جيتار كهربائي يدوي. وتُقام البطولة في مدينة أولو منذ عام 1996، بغرض تعزيز السلام العالمي.