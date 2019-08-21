بارديم: ناشطة المناخ السويدية نموذج للتغيير

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أشاد الممثل الإسباني خافيير بارديم، بناشطة المناخ الشابة، غريتا ثونبرغ، ووصفها بأنها نموذج للتغيير الاجتماعي. وقال: «إنها (نموذج) للتغيير».

وأضاف أن «صوت الشابة السويدية (16 عاماً) مهم في النقاش بشأن التغيّر المناخي، بسبب عمرها ومعرفتها والتزامها».

وقال بارديم إن «ثونبرغ هي مصدر إلهام لجيلها باحتجاجاتها، التي تسلط الضوء على مخاطر تغيّر المناخ».

يشار إلى أن أمس صادف الذكرى السنوية لأول إضراب تشارك فيه الشابة السويدية، الذي أدى إلى احتجاجات «أيام الجمعة من أجل المستقبل».

وتحدث الممثل الإسباني في الأمم المتحدة، أول من أمس، لدعم «معاهدة محيط عالمي»، التي من شأنها أن تحمي ما لا يقل عن 30% من بحار العالم بحلول عام 2030.