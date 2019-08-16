إيمان الجابري: «تنمية» يفتح نافذة على الإنجازات والألقاب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكدت الإعلامية إيمان الجابري، أن برنامج «تنمية» الذي تعده ويعرض على شاشة قناة الشارقة، يسعى إلى إبراز المسيرة التنموية التي تشهدها الإمارة، ويسلط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها في مختلف المجالات، والألقاب العالمية التي حصدتها الشارقة.

ويهدف البرنامج الذي يخرجه مهند كريم ومنى عبدالعزيز، إلى إرساء المفاهيم العصرية لاستراتيجيات ومهام الاتصال الحكومي وربطها بالمشاريع التنموية والاجتماعية، إلى جانب إبراز المكانة الإعلامية التي تشغلها الإمارة.

ويركز البرنامج الذي يعرض يوم الإثنين عند التاسعة والنصف مساءً، ويعاد بثه الثلاثاء عند الرابعة عصراً، على الجهود التي تبذلها حكومة الشارقة لإرساء المفاهيم العصرية ومهام الاتصال الحكومي وربطها بمشاريع تنموية واجتماعية في الإمارة عبر مؤسساتها ودوائرها الحكومية لعكس أفضل الممارسات والمبادرات لتحقيق الاستدامة، إلى جانب التركيز على إنجازات الشارقة والألقاب العالمية التي أحرزتها في مجالات الثقافة والصحة والأسرة والطفل والشباب والإعلام.

كما يتناول البرنامج برامج وخطط تنشئة الأطفال في الإمارة، والمشاريع التطويرية للرعاية الصحية والخدمات الطبية، إلى جانب قضايا البيئة والتغير المناخي، والريادة في التعليم بكل مراحله، والاستثمار في الموارد البشرية، والسياحة، والفكر والثقافة، وذوي الإعاقة والشراكة المجتمعية، ورعاية كبار السن، والرياضة، وغيرها من القضايا.

وأضافت الجابري أن المسيرة التنموية التي تشهدها الإمارة، والتي تعتبر ترجمة لخطط ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تستحق أن توثّق في برنامج «ما دفعنا إلى تقديم برنامج ليسلط الضوء على شتى المجالات التنموية، ويؤرخ للإنجازات والألقاب التي حققتها الشارقة».

وأشارت إلى أن البرنامج يضع أمام المؤسسات تعريفاً شاملاً لمفهوم التنمية من خلال تنوع الموضوعات والمجالات التي يتطرق إليها، وعبر استعراضه العديد من النماذج والتجارب الناجحة التي انعكست على واقع الإمارة، ما يجعله حافزاً للمؤسسات والدوائر الحكومية والمجتمعية لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التنموية في شتى المجالات والتوجهات.

البرنامج يضع أمام المؤسسات تعريفاً شاملاً للتنمية من خلال تنوع الموضوعات التي يتطرق إليها.