«بطريق» بحجم الإنسان.. جديد مقتنيات نيوزيلندا

المصدر: ولنغتون - د.ب.أ

ازدادت مقتنيات نيوزيلندا من حفريات الحيوانات الضخمة التي تعود لعصر ما قبل التاريخ، بعدما تم اكتشاف بطريق بحجم إنسان.

وقال متحف كانتربري في كرايستشيرش، أمس، إنه عثر على حفريات الطائر الضخم الذي لا يستطيع الطيران، والذي يعتقد أن طوله يبلغ 1.6 متر ويزن نحو 80 كيلوغراماً، العام الماضي، في ساوث آيلاند.

ويعتبر البطريق، الذي عاش منذ نحو 56 أو 66 مليون عام، إضافة إلى قائمة الحيوانات الضخمة لكن المنقرضة في نيوزيلندا، التي تشمل أكبر ببغاء في العالم ونسراً ضخماً.

وعقب أن اكتشف عالم هاوٍ في علم الأحافير البطريق عام 2018، حلل فريق من متحف كانتربري ومتحف التاريخ الطبيعي بفرانكفورت في ألمانيا العظام، وتوصل إلى أنها تخص فصيلاً لم يكن معروفاً في السابق من البطاريق وهو كروسفاليا وابارينسيس.

يشار إلى أن أقرب فصيل لهذا النوع من البطاريق هو كروسفاليا اونينويلا، الذي كان يعيش تقريباً في الوقت نفسه، وتم التعرف إليه من هيكل عظمي حفري عُثر عليه في منطقة كروس فالي في القارة القطبية الجنوبية «أنتارتيكا» عام 2000.

وقال بول سكوفيلد، أحد مسؤولي متحف كانتربري، إن العثور على طيور من فصائل متقاربة في نيوزيلندا وأنتارتيكا يظهر الصلة المقربة بين ولنغتون والقارة الثلجية.

80

دكيلوغراماً وزن الطائر الضخم، الذي اكتشف العام الماضي في ساوث آيلاند.