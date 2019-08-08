أنجلينا جولي لبناتها: تنمية عقولكن أهم من الفستان الجميل

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

قالت نجمة هوليوود، أنجلينا جولي، إنها تربي بناتها على التفكير المستقل، بدلاً من الاهتمام بالأزياء.

وكتبت جولي في مقال لمجلة «إيلي» البريطانية، في عددها المقرر صدوره في سبتمبر المقبل: «ليس هناك ما هو أكثر جاذبية، بل يمكن القول إنه ليس هناك ما هو أكثر سحراً من امرأة تمتلك إرادتها ورأيها الخاص».

ولدى النجمة الأميركية (44 عاماً) ثلاث بنات: (زهرة - 14 عاماً) و(شيلوه - 13 عاماً) و(فيفيان - 11 عاماً)، وأضافت جولي: «أقول لهن كثيراً إن أهم ما يمكن أن يقمن به هو تنمية عقولهن، هذا أهم من الفستان الجميل».

ومن المقرر أن يبدأ عرض أحدث أفلام جولي «الخبيثة: عشيقة الشر» في 17 أكتوبر المقبل، وتلعب فيه دور ساحرة شريرة.