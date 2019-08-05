عيد الأضحى في دبي.. «تخيّل» السعادة بحلّة جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات احتفالات العيد في دبي، الذي يتضمن الكثير من الأنشطة الاحتفالية والعروض الترويجية والجوائز القيمة التي تجعل من دبي الوجهة الأمثل للعائلات للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى. ويطل عرض «تخيّل» بحلّة جديدة، إذ يتضمن أربعة عروض مصممة خصيصاً للاحتفال بعيد الأضحى في دبي، بالإضافة إلى العروض النارية. ويمكن مشاهدة هذا العرض في 11 و12 أغسطس الجاري، في الساعة 8 مساءً و10 ليلاً في دبي فستيفال سيتي مول. كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لتلفزيون سما دبي من دبي فستيفال سيتي مول، وسيتضمن هذا البث المباشر العديد من المسابقات والجوائز على مدى ساعة كاملة.

أجواء من المرح

وستملأ أجواء عيد الأضحى في دبي مراكز التسوّق بالسعادة والمرح، ويمكن متابعة العروض المتجولة في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسوق التنين 2، و«ذا أوتلت فيليدج».

وتتضمن العروض عرض الجميلة والوحش، ومسيرة الألوان، وعرض التنكّر الملكي «رويال ماسكيوراد». بالإضافة إلى القصص الرائعة التي يرويها شيبتنا، شخصية الجد المحبوب في دبي مول، من الساعة الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً في الفترة من 11 - 14 أغسطس. كما يمكن الحصول على عيدية من شيبتنا عند إنفاق 100 درهم في أي متجر في دبي مول.

أمّا زوّار مول الإمارات فهم على موعد مع عرض «فانتاسي»، والذي صمم خصيصاً لمول الإمارات، ويتضمن العرض فنون الحركات البهلوانية الجوية، التي تصاحبها المقطوعات الموسيقية لتقدّم عرضاً خلّاباً للزوّار.

ويمكن متابعة العروض بين الساعة 3:30 عصراً و9:30 مساءً في الفترة بين 12 و16 أغسطس الجاري.

ويمكن للمتسوّقين المشاركة في حملة تسوّق واربح في مراكز التسوق المشاركة خلال عيد الأضحى في دبي، والفوز بجوائز.

بينما يقدّم عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة خلال احتفالات العيد في دبي الكثير من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية وورش العمل التفاعلية لتعزيز الأجواء الاحتفالية وتقديم تجربة فريدة من نوعها لزوّاره من العائلات والأطفال وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك، والدخول مجاني للجميع.

أنغام شرقية وغربية

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي حفلاً غنائياً مباشراً تحييه الفنانة نانسي عجرم والفنان سيف نبيل. وسيؤدي الفنانان مجموعة من أفضل أغانيهما خلال الحفل في 15 أغسطس الجاري في الساعة التاسعة مساءً، ويستمر حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

وتستضيف «كوكاكولا أرينا» فرقة «ذا 1975»، وهي من أكبر الفرق الغنائية في المملكة المتحدة، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وستؤدي الفرقة عدداً من الأغاني الشهيرة مثل «تشوكليت»، و«ذا ساوند»، و«سمبودي إيلس».

وسيحيي «دي جي أكوين»، منسق الموسيقى رقم واحد في الهند، حفلاً موسيقياً في دبي بعد عقد كامل، حيث سيعود عرض «دون ودادي أوف ريمكسس» إلى الإمارة خلال حفل سيشهد باقة من أجمل المقاطع الموسيقية، وذلك في 15 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وسينظم العرض الكوميدي المضحك «ذا لافتر فاكتوري»، في عدد من المواقع مثل نادي المرابع العربية للغولف، وفندق تريب باي ويندام، وفندق هيلتون شاطئ جميرا.

تحدٍ للجاذبية في مدينة الحبتور

يمكن مشاهدة عرض لا بيرل باي دراغون خلال عيد الأضحى في مدينة الحبتور بأسعار خاصة.

ويشارك في العرض 65 فناناً استعراضياً عالمياً، يؤدون مشاهدهم التي تضم الألعاب البهلوانية والغوص وعرض الدراجات النارية في تحدٍ للجاذبية.