أين تذهب خلال العيد في دبي.. هنا أجندة الفرح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات احتفالات العيد في دبي التي تتضمن الكثير من الأنشطة الاحتفالية والعروض الترويجية والجوائز القيمة لتجعل من دبي الوجهة الأمثل للعائلات للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى.



ويتضمن عرض تخيّل في حلّته الجديدة، أربعة عروض مصممة خصيصاً للاحتفال بعيد الأضحى في دبي، بالإضافة إلى العروض النارية. ويمكن مشاهدة هذا العرض في 11 و12 أغسطس الجاري، في الساعة 8 مساءً و10 ليلاً في دبي فستيفال سيتي مول.



وستملأ أجواء عيد الأضحى في دبي مراكز التسوّق بالسعادة والمرح، ويمكن متابعة العروض المتجولة في سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وسوق التنين 2، و«ذا أوتلت فيليدج». وتتضمن العروض عرض الجميلة والوحش، ومسيرة الألوان، وعرض التنكّر الملكي «رويال ماسكيوراد».



بالإضافة إلى القصص الرائعة التي يرويها شيبتنا، شخصية الجد المحبوب في دبي مول، من الساعة الخامسة عصراً وحتى التاسعة مساءً في الفترة من 11 - 14 أغسطس. كما يمكن الحصول على عيدية من شيبتنا عند إنفاق 100 درهم في أي متجر في دبي مول.



أمّا زوّار مول الإمارات فهم على موعد مع عرض «فانتاسي»، والذي صمم خصيصاً لمول الإمارات، ويتضمن العرض فنون الحركات البهلوانية الجوية، والتي تصاحبها المقطوعات الموسيقية لتقدّم عرضاً خلّاباً للزوّار. ويمكن متابعة العروض بين الساعة 3:30 عصراً و9:30 مساءً في الفترة بين 12 و16 أغسطس الجاري.



ويمكن للمتسوّقين المشاركة في حملة تسوّق واربح في مراكز التسوق المشاركة خلال عيد الأضحى في دبي، والفوز بجوائز.



بينما يقدم عالم مدهش، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة خلال احتفالات العيد في دبي الكثير من الانشطة والفعاليات والعروض الترفيهية وورش العمل التفاعلية لتعزيز الأجواء الاحتفالية وتقديم تجربة فريدة من نوعها لزوّاره من العائلات والأطفال وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك والدخول مجاني للجميع.

