ممثلة تساعد أطفال المهاجرين على تعلم «الألمانية»

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

تستفيد الممثلة الألمانية، دينينش زودي، من خبراتها الشخصية في تحفيز الأطفال المنحدرين من أصول مهاجرة وأسرهم على تعلم اللغة الألمانية. وقالت زودي (52 عاماً): «أنا شخصياً جئت مع والديَّ من إثيوبيا إلى برلين، عندما كنت أبلغ من العمر عامين، وكان من حسن حظي أن والدي ووالدتي يتحدثان معنا دائماً بالألمانية، بعدما اضطرا لتعلمها أولاً». وتدعم النجمة التلفزيونية حالياً، مع مؤسسة «فيرتشانس» في العاصمة برلين، تعليم الأطفال في سن الحضانة حتى الصف الثاني الابتدائي اللغة الألمانية بطرق مبسطة.

وأضافت زودي: «نتعاون في ذلك مع أخصائيين اجتماعيين، إذ تتعين أيضاً مواصلة تعلم اللغة داخل الأسرة»، موضحة أن عائلتها كانت تهتم بالتعليم، حتى في ما يتعلق بقواعد اللغة، وتابعت: «والدي كان يقول دائماً: إذا كنت تريدين الاستمرار هنا، فعليك أن تجيدي اللغة الألمانية على نحو جيد للغاية، هذا أمر لا غنى عنه». وذكرت أنها لا تعرف سوى كلمات محدودة من لغتها الأم، الأمهرية.