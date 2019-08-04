مقهى الفجيرة الثقافي ينظم ورشة في الكتابة الإبداعية

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

نظم مقهى الفجيرة الثقافي، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان «قيّظ» في الفجيرة، ورشة تدريبية بعنوان «أقلام مبدعة في الكتابة الأدبية»، قدمها الكاتب السعودي، عبدالله زايد، في مقر جامعة الفجيرة، بحضور هدى الدهماني نائب رئيس الجمعية، وسلمى الحفيتي مديرة الشؤون الثقافية والتدريب مديرة المقهى الثقافي، وعدد من المواهب الأدبية والمهتمين.

وتضمنت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، محاور عدة، منها لمحة عن الجنس أو النوع الأدبي، كالرواية والقصة القصيرة والمقال والشعر، وخصائص كل نوع أدبي، وأهمية الفكرة في مجال الكتابة والتأليف ومهارات اقتناص الأفكار وتوظيفها في المنجز الأدبي، كما تناولت الورشة عدداً من العروض التي تمسّ الكتابة والتأليف، حيث تم استعراض الدوافع المؤدية إلى الكتابة وتعددها، وتوظيف مثل هذه الدوافع لإكمال الكتابة والتأليف، فضلاً عن عرض مهارات الكتابة وطرقها لدى مؤلفين عالميين، بهدف التعرف إلى مهاراتهم الذاتية وكيفية اكتشافها.

بدوره، قال عبدالله زايد: «إن المشاركين في الورشة يملكون أسس ومبادئ الكتابة والتأليف، والبعض منهم لديه منجزات مميزة في المضمار الأدبي، وآخرون لديهم كتابات لم ترَ النور، وهم بحاجة إلى التوجيه والنصح والإرشاد لتكتمل تجربتهم وتتوج بالنشر»، مشيراً إلى أن الفجيرة تزخر بالطاقات الشابة المتوثبة والمتحفزة نحو الكتابة والتأليف، وتملك المهارات والمعارف.

فيما أوضحت سلمى الحفيتي أن الورشة استهدفت مواهب أدبية واعدة، في مجالات القصة والرواية والكتابة الصحافية، وذلك حرصاً من جمعية الفجيرة الثقافية على دعم المبدعين وتعزيز ثقتهم بكتاباتهم الأدبية، والتعريف بنقاط الضعف ومكامن القوة في أقلامهم من خلال ورشة متكاملة وثرية.