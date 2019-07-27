5 مدن يفضلها الخليجيون هذا الصيف

المصدر: حياة الحرزي - دبي

مع بداية موسم العطل والاستجمام، يبدأ الكثيرون بالتفكير في وجهات السفر المفضلة لقضاء أوقات ممتعة وأخذ قسط من الراحة بعيداً عن ضغوط العمل والمسؤوليات العائلية، وغيرها من الارتباطات الاجتماعية والمهنية. وفي هذا الإطار، يعد سكان الخليج بعض أهم الفئات المعنية بتجارب السفر والترحال ليس فقط أثناء العطل الصيفية، وإنما على امتداد العام، وتختلف وجهاتهم واهتماماتهم في هذا الصدد، إذ كشفت أحدث الاستبيانات التي أجراها «سكاي سكانر»، محرك البحث والتطبيق العالمي في مجال السفر أخيراً، أبرز ميول الخليجيين عند السفر هذا الصيف. وتم إجراء الاستبيان على مدى شهرين، ليستطلع آراء أكثر من 1000 مشارك حول وجهات السفر المختارة، وفترة وأنماط الإقامة المفضلة، بالإضافة إلى أهم الميزات التي تدفعهم لاختيار وجهة دون غيرها، فارتكزت خياراتهم على خمس وجهات مفضلة هي:

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