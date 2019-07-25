زوج أحذية رياضية يباع بـ 437 ألف دولار

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

حطم زوج من الأحذية الرياضية المخصصة للركض صُنع عام 1972، وهو من أول الأحذية التي انتجتها شركة نايكي، رقماً قياسياً عندما بيع في مزاد علني مقابل 437 ألفاً و500 دولار.

وكان زوج الأحذية المعروف باسم نايكي «مون شو»، والذي صممه مدرب الركض المشارك في تأسيس «نايكي»، بيل بورمان، للعدائين المشاركين في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية عام 1972، أهم معروضات أول مزاد على الإطلاق تخصصه دار سوذبي للمزادات في نيويورك للأحذية الرياضية.

وقالت الدار إن هذا السعر أصبح رقماً قياسياً لزوج من الأحذية الرياضية يباع في مزاد، ولم يُعرف على الفور المشتري في المزاد الذي أقيم على الإنترنت.

وبلغ أعلى سعر سابق في مزاد علني لأحذية رياضية 190 ألفاً و373 دولاراً، وكان ذلك في كاليفورنيا عام 2017، مقابل زوج من الأحذية لشركة «كونفرس» يحمل توقيعاً، وقيل إن مايكل جوردان نجم كرة السلة الأميركي ارتداه أثناء المباراة النهائية لمنافسات كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984.

وتشتهر دار سوذبي للمزادات ببيع أعمال فنية تجلب عشرات الملايين من الدولارات. لكنها تعاونت مع سوق «ستديوم جودز» الإلكترونية المتخصصة في بيع الملابس الرياضية وغير الرسمية، لطرح 100 زوج من أندر الأحذية الرياضية التي تم صنعها على الإطلاق، للبيع في مزاد بمشروع يعكس قدرتهما على النمو السريع كجامعَي مقتنيات. وذكرت دار سوذبي أن الـ99 زوجاً الباقية من الأحذية الرياضية، التي كانت مطروحة في الأساس للبيع في المزاد، بيعت بشكل خاص دفعة واحدة، الأسبوع الماضي، مقابل 850 ألف دولار.

وأضافت أن جامع السيارات والمستثمر الكندي، ميلز نادال، هو الذي اشترى بقية الأحذية، ويعتزم عرضها في متحفه الخاص للسيارات في تورنتو.