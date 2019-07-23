السجن 21 عاماً لقاتل ملكة جمال روسية

المصدر: موسكو - د.ب.أ

قضت محكمة روسية، أمس، بحبس الرجل الذي قتل ملكة جمال روسية لسرقة سيارتها لمدة 21 عاماً، حسب ما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية. وكانت الضحية قد فازت بلقب ملكة جمال مدينة تشيليابنسك، الواقعة في جبال الأورال الروسية.

وكانت الضحية قد اختفت في يوليو العام الماضي، عندما التقت بشاب (24 عاماً)، لكي تبيع له سيارتها من طراز «سكودا» مقابل نحو 8000 دولار. وجرى العثور على جثتها بعد فترة قصيرة في منطقة كيزلسكي، وبها دلالات على أن الضحية لقيت حتفها بعد تعرضها لعنف. وتقول السلطات إن الرجل، الذي لم يتم الإفصاح عن هويته، قام بضربها مرات عدة بمطرقة، وقتلها، وبعد ذلك فر في سيارتها.