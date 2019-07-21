55 مسرحية و81 حفلاً موسيقياً في مهرجان سالزبورغ

المصدر: سالزبورغ - د.ب.أ

بدأت فعاليات مهرجان سالزبورغ السنوي أمس، بحفلات عامة في مواقع مختلفة في مسقط رأس موتسارت. وفي حين أن تذاكر العروض المنتظمة خلال المهرجان، الذي يستمر 43 يوماً، ستكلف ما يصل إلى 440 يورو (494 دولاراً)، كان برنامج أمس مجاناً، وشمل موسيقى معاصرة وأخرى ترجع إلى العصر الباروكي بين عروض أخرى.

وسينتظر عشاق الموسيقى الكلاسيكية أسبوعاً آخر، لحضور العرض الأول لعروض الأوبرا «إدمومينيو» لموتسارت للمخرج الأميركي بيتر سيرلارز. ويُعد مهرجان سالزبورغ إحدى أكبر الفعاليات الفنية في العالم. ويتضمن الموسم الجاري 42 عرضاً أوبرالياً و55 عرضاً مسرحياً، وكذلك 81 حفلاً موسيقياً، وهناك أكثر من 237 ألف تذكرة متاحة.

وتلعب الأساطير اليونانية دوراً بارزاً العام الجاري.