غفوة سائح تكلفه 300 يورو في إيطاليا

المصدر: روما - د.ب.أ

فرضت الشرطة الإيطالية في مدينة تريستا، شمال البلاد، غرامة 300 يورو (340 دولاراً) بحق رجل أخذ غفوة في أرجوحة شبكية على شاطئ البحر. ووقع الأمر بعد ظهر أول من أمس، وأعلنته الشرطة المحلية، ونشر في وسائل الإعلام الإيطالية، أمس.

وعلّق السائح، البالغ من العمر 52 عاماً، أرجوحته الشبكية بين شجرتين. وقالت الشرطة إنها أصدرت عقوبة ضده، بسبب أن القوانين في المدينة تحظر ربط أي شيء في شجرة أو نبات. وتعرَّض القرار لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكونه قاسياً للغاية.

وقال روبرتو كوزوليني، العمدة السابق لمدينة تريستا، عبر موقع «فيس بوك»، إن الشرطة كان يمكن أن تبدأ في شرح القوانين، ودعوة السائح لاحترامها بدلاً من تكبده غرامة فورية.