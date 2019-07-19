«شاعر المليون»: نريد الابتكار والتجديد ولم تعد تغرينا الموهبة فقط

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت اللجنة المنظمة لبرنامج «شاعر المليون»، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ورشة عمل لبحث الاستعدادات وآليات عمل البرنامج والمشاركة فيه وأوجه تطويره، وذلك تمهيداً لإطلاق النسخة التاسعة من البرنامج 2019/‏2020.

وفي السياق، قال نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عيسى سيف المزروعي، إن البرنامج يجسد رؤية واستراتيجية لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في المحافظة على الموروث الثقافي وصونه ونقله للأجيال المتعاقبة، إلى جانب تسليط الضوء على مكانة إمارة أبوظبي كملتقى للشعر والشعراء، حيث استطاع البرنامج، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن يصبح حلم الشعراء، ومنصة لإطلاق المواهب الشعرية، ونقطة لانطلاق الشعراء نحو النجومية.

وأشار المزروعي إلى أن اللجنة المنظمة للبرنامج اجتمعت على مدار الأيام الثلاثة الماضية، لمناقشة كل الأعمال المتعلقة بالبرنامج استعداداً لإطلاق النسخة التاسعة، حيث تأتي هذه الاجتماعات المكثفة في سبيل تقديم منتج شعري ثقافي يلبي تطلعات المشاركين من جهة، والمشاهدين الذين يترقبون انطلاقة البرنامج من جهة أخرى، مشيداً بالجهود التي تبذلها أسرة برنامج «شاعر المليون»، والتي أسهمت في استمرارية نجاح البرنامج وتطوره عاماً بعد عام.

من جهته، أكد مدير أكاديمية الشعر عضو لجنة التحكيم، سلطان العميمي، أن كل موسم طوال المواسم الماضية من «شاعر المليون» يمثل تحدياً خاصاً ومختلفاً أمام أنفسنا من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع الذائقة والمستوى الشعري لدى الشعراء المشاركين، بالإضافة إلى التطور الإعلامي المتسارع الذي يشهده العالم، وأضاف العميمي أننا في البرنامج نسعى دوماً إلى التجديد في الأفكار والآليات، والعمل على التميز والاختلاف في طرح كل موسم، مشيراً إلى أنه سيتم خلال النسخة المقبلة من البرنامج الكشف عن تفاصيل ومفاجآت للمشتركين والجمهور من عشاق الشعر النبطي.

وقال عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج، تركي المريخي، إن الشعراء اليوم أصبحوا أكثر وعياً وأكثر اطلاعاً، وهذا ما يدفعنا في كل موسم إلى بحث سبل التعامل مع هذا التقدم الشعري، وبعد مرور ثمانية مواسم على «شاعر المليون» كان لابد من طرح سؤال: ما المطلوب في المسابقة؟.

وأوضح المريخي أن لجنة التحكيم تريد الابتكار والتجديد لا التكرار في الطرح والأسلوب، وأن الموهبة فقط لم تعد تغريهم كما في السابق، بل أصبحت الفكرة «ما الجديد لدى الشعراء حيال ما يغري ذائقتهم»، لذلك يجب أن يدرك الشعراء دورهم في الموسم التاسع، الذي سيكون نقطة تحول مختلفة عن المواسم السابقة.