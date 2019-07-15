«دبي أكواريوم».. العالم يحتفل بأسماك القرش

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل العالم، أمس، بـ«يوم التوعية بأسماك القرش» المكرّس لواحد من أكثر المخلوقات البحرية روعة وغرابة في العالم، بهدف نشر صورة أكثر إيجابية عن هذه الكائنات المذهلة.

وانضم «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» إلى هذه الاحتفالات، كونه موطناً لفصائل متنوّعة من أسماك القرش، مثل «أسماك قرش الخيزران»، و«أسماك قرش المرجان الرمادية»، و«أسماك قرش الفهد» و«أسماك القرش الممرضة»، و«أسماك قرش الرمل الببري».

وتحظى أسماك القرش بسمعة سيئة لأن القصص المثيرة، القائمة على الخوف، تجذب عادة الكثير من الانتباه.

وفي «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، فقست بيوض القرش بنجاح ضمن برنامج متواصل للتكاثر، ويقوم فريق متخصّص بجمع هذه البيوض بعناية، حتى لا يتم افتراسها من قبل الأسماك الأخرى، ووضعها في حضانة أسماك القرش، ليتم تزويد الأجنة الموجودة داخل البيوض بالمياه اللازمة، مع مراعاة متطلبات الجودة والرعاية لضمان فقسها بأمان.

ويعتمد «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» على كاميرات موضوعة داخل أحواض الأسماك لتسجيل ومتابعة سلوك أسماك القرش، بما في ذلك سلوكيات التكاثر، مع تأكيد التزاوج الناجح، لتقدير تواريخ ميلاد أسماك القرش التي تتم مراقبتها عن كثب. وبالنسبة إلى أسماك قرش الرمل الببري، فإن تكاثرها مشروط بانخفاض درجة الحرارة بشكل محدّد، لذلك من المهم تعديل درجة حرارة الماء خلال أشهر الصيف والشتاء لحثها على التكاثر.

ويستخدم «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» معدات خاصّة لإجراء فحص الموجات فوق الصوتية على أنواع أسماك القرش إذا لزم الأمر، للاحتفاظ بسجل لمعدّلات النموّ وتواريخ الميلاد المتوقعة. ويقوم حفظ السجلات بدور حيوي في ضمان تلقي أسماك القرش التغذية الكافية، إذ يستطيع الفريق المتخصص التعرف إلى كلّ واحدة من أسماك القرش، ومعرفة كمية الطعام المتناولة يومياً.

ويسعى «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» باستمرار إلى منح الزوار فرصة إلقاء نظرة فاحصة على فصائل القرش التي يحتضنها، ومعرفة المزيد عن تلك المخلوقات المذهلة في بيئتها. ويمكن للضيوف مشاهدة أكثر من 10 أنواع مختلفة من أسماك القرش خلال جولة تحت الماء في الحوض الرئيس. كما تتيح حضانة القرش للضيوف رؤية تطوّر الأجنّة داخل غلاف البيوض الواقي، وهنا يمكن رؤية الجنين يتحرّك داخل غلاف البيض الشفاف.

أساطير وحقائق عن «القرش»

1أسماك القرش تأكل لوحات أرقام السيارات، وحتى مقاعد المراحيض بأكملها، هذه كلها أساطير! والحقيقة

أن أسماك القرش تحب أكل السمك ومخلوقات بحرية أخرى، بل إن بعضها يملك قائمته الخاصة والمحددة بالمأكولات المفضلة لديه!

2أسماك القرش لديها أحد أكبر معدلات الذكاء من جميع أنواع الأسماك.

3 ينمو سمك القرش حتى طول 12 متراً، ويمكن أن يزن أكثر من 20 طناً.

4قد يعيش القرش الأبيض العظيم حتى 100 عام.

5كل عام يتم قتل ما يقرب من 100 مليون قرش في العالم بسبب زعانفها.