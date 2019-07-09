جهاز رنين مغناطيسي يمسح كل ذرة على حدة

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

ابتكر باحثون من الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية نسخةً مطورة من جهاز الرنين المغناطيسي على مستوى دقيق جدا قادرة على تصوير الذرات فرادى. وقد تؤدي تقنية التصوير هذه إلى تطوير مواد جديدة وأدوية متقدمة، بالإضافة إلى إنتاج أنظمة أفضل للحوسبة الكمومية. وتنتج أجهزة الرنين المغناطيسي صوراً مفصلةً لأعضاء الجسم الداخلية وأنسجته، إذ تستخدم المغناطيسات الأمواج الكهرومغناطيسية لتغيير كيفية دوران مليارات البروتونات في الجسم، ثم تحسب الطاقة التي تحررها عند عودتها إلى حالتها الطبيعية وتصورها. ويرى الباحثون أن تقنية التصوير هذه على المستوى النانوي قد تؤدي إلى تطوير مواد جديدة وأدوية، بالإضافة إلى إنتاج أنظمة أفضل الحوسبة الكمومية. وقال الباحث كريستوفر لوتز لصحيفة «نيويورك تايمز»: «نرى حالياً ما لم نستطع رؤيته سابقاً، لهذا ستسرح بنا مخيلتنا بحثاً عن أفكار جديدة لاختبار هذه التقنية».