«بابل».. إلى قائمة التراث العالمي

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أضافت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مدينة بابل العراقية القديمة، مع مواقع في أربع دول أخرى إلى قائمة التراث العالمي.

وكانت بابل، التي ذكرت لأول مرة قبل 4000 عام، عاصمة الإمبراطورية البابلية الحديثة بين عامي 626 و539 قبل الميلاد، وكانت مقر حكم العديد من الحكام الأكثر أهمية في العالم، مثل نبوخذ نصر الثاني وحمورابي.

وقالت «اليونسكو»، أول من أمس، «لاتزال الجدران الخارجية والداخلية لمدينة بابل، وبواباتها وقصورها ومعابدها، دليلاً فريداً على واحدة من أهم إمبراطوريات العالم القديم».

وأضافت «اليونسكو» أربعة مواقع إلى قائمة التراث العالمي، من بينها حديقة فاتناكوكول الوطنية، وهي منطقة بركانية في أيسلندا، ومدينة باراتي في البرازيل، وهي من المدن الساحلية التي تحظى بحماية جديدة مع جزء من الغابة الأطلسية البرازيلية.

ومن بين المواقع أيضاً، الأراضي والبحار الفرنسية الجنوبية، وهي أكبر «كتل نادرة تظهر من الأراضي» في جنوب المحيط الهندي، وسلسلة من مواقع المعادن القديمة في بوركينا فاسو.